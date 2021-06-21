Lisansüstü Programlarımıza Başvuran Adaylarımızın Dikkatine !!
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Lisansüstü Programlarımıza Başvuran Adaylarımızın Dikkatine !!

Lisansüstü Programlarımıza Başvuran Adaylarımızın Dikkatine !!
Habermetre - Haberler | Toplum

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZA BAŞVURAN ADAYLARIMIZIN DİKKATİNE,GEBİS Sistemi üzerinden yapılan başvurularınızın onay durumu e-posta adreslerinize aşağıdaki bilgiler ile iletilmiştir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZA BAŞVURAN ADAYLARIMIZIN DİKKATİNE,

GEBİS Sistemi üzerinden yapılan başvurularınızın onay durumu e-posta adreslerinize aşağıdaki bilgiler ile iletilmiştir.

E-Posta bilgisi ulaşmayan adaylarımızın GEBİS sistemine girerek onay durumlarını kontrol etmeleri, onay bilgisi olan tezli yüksek lisans ve doktora adaylarının mülakat sınavlarına katılabilecekleri hususu önemle duyurulur.

Tezsiz yüksek lisans için bilgilendirme maili;

Değerli Aday Öğrencimiz;

İstanbul Gedik Üniversitesi lisansüstü başvurunuz onaylanmıştır.

26 Haziran 2021 tarihinde web sitemizde kesin kayıt hakkı kazanan adayların ilanı yapılacaktır. Asil olarak kazanan adayların, 28-30 Haziran tarihleri arasında kesin kayda gelmeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar;

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Gerekli Belgeler

Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı Öğretim Dili İngilizce olan programlar için Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait) Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. Sabıka Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) İkamet Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) 2 adet vesikalık resim

Tezli yüksek lisans için bilgilendirme maili;

Değerli Aday Öğrencimiz;

İstanbul Gedik Üniversitesi lisansüstü başvurunuz onaylanmıştır.

Web sitemizde mülakat tarihi ve nasıl yapılacağı ile ilgili duyuru aşağıdaki linkte paylaşılmıştır. https://www. gedik. edu. tr/wp-content/uploads/lisansustu-mulakat-bilgileri. pdf Mülakat sonuçlarının web sitesinde ilanının ardından, 26 Haziran 2021 tarihinde kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Asil olarak kazanan adayların, 28-30 Haziran tarihleri arasında kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte Üniversitemize gelmesi gerekmektedir. Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar;

Tezli Yüksek Lisans Programı Gerekli Belgeler

Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi Lisans Transkriptinin aslı veya noter onaylı sureti E-devlet çıktısı Öğretim Dili İngilizce olan programlar için Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait) ALES sınav sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan) Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. Sabıka Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) İkamet Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) 2 adet vesikalık resim

Doktora için bilgilendirme maili;

Değerli Aday Öğrencimiz; İstanbul Gedik Üniversitesi lisansüstü başvurunuz onaylanmıştır.

Web sitemizde mülakat tarihi ve nasıl yapılacağı ile ilgili duyuru aşağıdaki linkte paylaşılmıştır. https://www. gedik. edu. tr/wp-content/uploads/lisansustu-mulakat-bilgileri. pdf Mülakat sonuçlarının web sitesinde ilanının ardından, 26 Haziran 2021 tarihinde kesin kayıt hakkı kazanan adaylar ilan edilecektir. Asil olarak kazanan adayların, 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında kesin kayıt için aşağıdaki belgelerle birlikte Üniversitemize gelmesi gerekmektedir. Doktora Programı Gerekli Belgeler

Lisans diplomasının noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı Yüksek Lisans noter onaylı sureti veya E-devlet Mezun belgesi Yüksek Lisans Transkriptinin aslı, noter onaylı sureti veya E-devlet çıktısı Yabancı Dil Belgesi (YÖK Yabancı Dil Eşdeğerlik tablosunda yer alan sınavlara ait) ALES Sınav Sonucu (Sonuç Kontrol Kodu yer alan) Nüfus cüzdanı aslı ve beraberinde fotokopisi Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. Sabıka Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. İkamet Kaydı (E-Devlet'ten alınan belgeler kabul edilmektedir. ) 2 adet vesikalık resim

Kaynak: Habermetre

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