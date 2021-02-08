Lisansüstü eğitim başvuruları başladı; Son gün 28 Şubat

Lisansüstü eğitim almak isteyen adaylar için Nişantaşı Üniversitesi, başvurularının başladığını duyurdu. 16 yüksek lisans ve 1 doktora programına online başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

Nişantaşı Üniversitesi, lisansüstü eğitim başvurularının başladığını açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Pandemi döneminde tüm iş dünyasının ve öğrencilerin desteklenmesine dair inancımızla, lisansüstü eğitim programlarında adayların deneyim ve yetkinliklerine göre alternatif burs olanakları sunuyoruz. Ayrıca adaylar, pandemi tedbirleri nedeniyle kampüse gelmeden kayıt işlemlerini uzaktan yapabilme imkanına sahipler" denildi.

TÜM ÖĞRENCİLERE YÜZDE 50 BURS İMKANI

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Bahar Dönemi kayıtlarında, tüm öğrencilerin yüzde 50 burs imkanına sahip olacağı ifade edildi. Açıklamada, "Nişantaşı Üniversitesi mezunları, kamu personelleri, sağlık sektörü çalışanları, 80 ve üzeri ALES puanına sahip olanlar, lisans mezuniyeti 3,5 ve üzeri olan adaylar yüzde 10 oranında ek burs alma imkanına sahip olacaklardır" ifadeleri yer aldı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE EĞİTİMLER 'SANAL KAMPÜS'TEN YAPILDI

Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altuntaş, pandemi döneminde lisansüstü eğitimin uzaktan eğitimle 'sanal kampüs'ten yapıldığını ve bundan sonraki süreçte YÖK'ün aldığı kararlar çerçevesinde ilerleneceğini dile getirdi.

Altuntaş, dijital ortama taşınan yüksek lisans ve doktora eğitim süreçleri hakkında, "Bir yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle insan yaşamının tüm alanlarında köklü ve hızlı bir değişim gerçekleşti. Eğitim alanındaki bu değişim, geleneksel yüz yüze eğitimin dijital platformlara taşınmasını ve etkileşimli biçimde sürdürülmesini beraberinde getirdi. Nişantaşı Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana, sunduğu teknolojik imkanlarıyla bu süreci çevrimiçi metotlar ile sorunsuz yürüttü. Sanal Kampüs üzerinden etkileşimli dersler ile bir dönemi tamamlayan öğrenciler, zaman ve mekandan bağımsız derslerine katılım sağladılar, bundan sonraki dönemde ise üniversite olarak alınacak her türlü karara hazırlıklıyız" diye konuştu.

"LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PANDEMİYE RAĞMEN HIZ KESMEDİ"

Dr. Mehmet Altuntaş, lisansüstü eğitimlerin pandemiye rağmen hız kesmediğini, aksine yoğun bir biçimde yüksek lisans başvurularının devam ettiğini belirtti.

Kayıt işlemleri hakkında bilgi veren Altuntaş, "Nişantaşı Üniversitesindeki lisansüstü eğitimin kalitesini artırmak adına dünya trendlerini takip ediyor, her anlamda bu alana yatırım yapmaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinde adaylara sağladığımız uzaktan başvuru, kayıt, sanal kampüsle derslerin işlenmesi, öğrenci işlerinin online olarak çalışması gibi imkanlar adayları yoğun bir biçimde başvuru yapmaya yönlendirmektedir. Böyle dönemler insanın kendisine yatırım yapması için en doğru zamanlardır. Bu doğrultuda, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların kontenjanlar tükenmeden başvurularını yapmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

KONTENJANLAR SINIRLI SAYIDA

Başvuruların kontenjanlarla sınırlı olduğunu ve adayların ilgilendikleri programa şartları sağladıktan sonra doğrudan kayıt yaptırabildiklerini söyleyen Altuntaş, "Kayıt işlemleri lee.nisantasi.edu.tr adresinden ilgili belgeler ve başvuru formu edinildikten sonra lee@nisantasi.edu.tr adresinden e-posta ile başvurabilmek mümkün" dedi.

Gerek iş yaşamında gerekse akademik ortamda yüksek lisansın önemini vurgulayan Dr. Mehmet Altuntaş, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda açılan programları sıraladı:

"Bilgi Teknolojileri (Tezli/Tezsiz);

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli/Tezsiz),

Hareket ve Antrenman Bilimleri (Tezli/Tezsiz),

İnsan Kaynakları Yönetimi(Tezli/Tezsiz),

İnşaat Mühendisliği(Tezli/Tezsiz),

İşletme Yönetimi (Doktora, Tezli, Tezsiz),

Psikoloji (Tezli),

Klinik Psikoloji (Tezli);

Reklamcılık ve Marka İletişimi (Tezli/Tezsiz),

Sağlık Yönetimi (Tezli/Tezsiz),

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz),

Spor Yöneticiliği (Tezli/Tezsiz),

Tekstil ve Moda Tasarımı (Tezli/Tezsiz),

Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim (Tezsiz),

Uluslararası Ticaret ve Finansman (Tezsiz)

Yeni Medya ve Gazetecilik (Tezsiz)"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı