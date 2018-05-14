Lisanssız Elektrik Üretiminde Aslan Payı Güneşin

Türkiye'de tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan lisanssız elektrik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 166 artışla 3 milyon 32 bin megavatsaate ulaştı. Bu üretimin yaklaşık yüzde 94'ü güneş enerjisi sistemlerinden oluştu.