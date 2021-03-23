Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarına ilişkin teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler yapıldı.

Teklifin geneli üzerinde söz alan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, getirilen düzenlemelere ilişkin İYİ Parti olarak işin taraflarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini, teklife destek verenlerin de geri çekilmesini isteyenlerin de bulunduğunu söyledi.

Teklif hazırlanırken ilgili sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınmadığını öne süren Nuhoğlu, "Bu düzenleme yapılmadan önce meslekle ilgili bütün tarafların bir araya gelmesi, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bir ortak akıl aranması doğru olur. Bu hala yapılabilir. Yasa teklifinin geri çekilerek yeniden o düşünce tarzında gözden geçirilerek getirilmesinde yarar var." diye konuştu.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise teklif hazırlanmadan önce taraflarla saatler süren toplantılar yapıldığını ve görüşlerinin alındığını belirtti.

Düzenlemedeki muğlak konuların da yayımlanmadan önce yeniden ele alınmasını isteyen Şimşek, "Değişiklikler yapılabilir. Hiç kimsenin işiyle, ekmeğiyle, düzeniyle ilgili kısıtlama yok. Yasa teklifinin olumlu olduğunu düşünüyorum." dedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, kanun teklifine olumlu baktıklarını, ancak birkaç yerinde düzenlemenin yapılması gerektiğini kaydetti. Baltacı, "Teklifin birinci maddesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirleyeceği 'diğer işler' diye bir ibare var. 'Diğer işler' ifadesi çok sıkıntı yarattı. Onu kaldırırsak, iş tanımı çok sınırlı olacak." ifadesini kullandı. Hasan Baltacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, vergi kaybına uğramamak ve daha fazla kazanç elde etmek için, yapılan işi denetleyebilmek, gayriresmi işlerin yapılmasını önleyebilmek için gelen taleplerin tamamını kendisinin oluşturacağı bir sistemle lisanslı bürolara sırayla, hakkaniyet ilkesini gözeterek dağıtsın istiyoruz. Fiyatla ilgili rekabet ortadan kalkar ve devletin ciddi bir geliri olmuş olur. Noter sistemi gibi. Bizim bildiğimiz bu LİHKAB'ların yaptığı 280 bine yakın iş var. Bu resmi olanlar. Bu da ciddi bir rakam demektir. Burada vergi kaybını önlemek, meslekte barışı sağlamak, kamu denetimini istediğiniz an yapabileceğinizi herkese hissettirebilmek açısından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bir algoritmayla bu işleri hakkaniyet ilkesiyle dağıtabilir."

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği ile serbest çalışan harita mühendislerinin temsilcileri de söz alarak, düzenlemeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin müzakerelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan