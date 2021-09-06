Lisanslı depoya bırakılan fındıkta kalite kaybı yaşanmıyor
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Lisanslı depoya bırakılan fındıkta kalite kaybı yaşanmıyor

Lisanslı depoya bırakılan fındıkta kalite kaybı yaşanmıyor
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Ekonomi

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, lisanslı depoya teslim edilen fındıkta kalite kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, lisanslı depoya teslim edilen fındıkta kalite kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Bölük, AA muhabirine, Türkiye'de fındıkta ilk kez lisanslı deponun GTB tarafından uygulanan projeyle 2017'de hizmete girdiğini belirtti. Lisanslı depoların Türk fındığının kalite ve veriminin korunması noktasında büyük rol üstlendiğini ifade eden Bölük, lisanslı depoların gelecek yıllarda fındık bölgelerinde yaygınlaşacağını umduğunu dile getirdi.

Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alımlarında lisanslı depoyu kullandığını kaydederek, kurumla iş birliğini sürdürdüklerini aktardı.

TMO'nun lisanslı depoyu kullanarak fındık almasının üreticinin lisanslı deponun farkına varmasına vesile olduğuna işaret eden Bölük, şöyle konuştu:

"TMO'ya lisanslı depo için teşekkür ediyorum. Şayet TMO bu konuda bizi desteklemiş olmasaydı bizim üreticiye ulaşmamız bu kadar kolay olmayabilirdi. 2017 yılından itibaren basın ve reklamlar aracılığıyla lisanslı deponun faydalarını ve kazanımlarını üreticiye sürekli duyurmaya çalıştık. Buna rağmen TMO ile iş birliği yapmadan önce buraya fındık gelmesini sağlayamamıştık. TMO burada fındık alımı gerçekleştirince üreticilerimiz geçen sene lisanslı depoya ilgi gösterdi."

Bölük, 2020 mahsul döneminde yaklaşık 300 mudinin (emanet bırakan kişi) 330 ton fındığı depolara teslim ettiğini belirterek, bu sayının artarak lisanslı deponun gerçek amacına doğru yol alacağına inandıklarını söyledi.

"Fındık üretilen bölgelerde lisanslı depoların yaygınlaşması gerekiyor"

Özel oluşturulan depolama ve saklama koşullarıyla lisanslı depoların uzun süre fındıkların bozulmadan korunmasını sağladığına dikkati çeken Bölük, yine sağlanan desteklerle lisanslı depoların büyük avantajları olduğunu ifade etti.

Bölük, lisanslı deponun gerçek amacının emanet fındığın piyasaya olan baskısını kaldırmak ve üründeki kalite kaybını önlemek olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Lisanslı depoya teslim edilen ürünlerde görüldü ki 2 yıl saklanmasına rağmen herhangi bir kalite kaybı yaşanmamaktadır. Fındığı lisanslı depodan alan tacirler ve sanayicilerin mutlu ve memnun olduklarını görüyoruz. Bundan dolayı bu yıl ilk defa fındık ticareti yapan, fındık kırma tesisi sahiplerinin hatta sanayicilerden bazılarının kabuklu fındıklarının saklanması için lisanslı depoya bırakma isteklerinin olduğunu gördük. Bu üyelerimize lisanslı depomuzu açtık."

Hamza Bölük, fındıkta lisanslı deponun Türkiye'de sadece Giresun Ticaret Borsası'nda bulunduğunu ve kapasitesinin yaklaşık 17 bin ton olduğunu belirterek, bunun çok az olduğunu, fındık üretilen bölgelerde lisanslı depoların yaygınlaşması gerektiğini söyledi.

Lisanslı depoya bırakılan fındıkta kalite kaybı yaşanmıyor
Lisanslı depoya bırakılan fındıkta kalite kaybı yaşanmıyor
Lisanslı depoya bırakılan fındıkta kalite kaybı yaşanmıyor
Lisanslı depoya bırakılan fındıkta kalite kaybı yaşanmıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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Lisanslı depoya bırakılan fındıkta kalite kaybı yaşanmıyor - Haberler Ekonomi
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