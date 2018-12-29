Lisanslı Depolardaki Ürünler, Borsalarda İşlem Görmeli"

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Türkiye'de lisanslı depoların kurulması ve depolanabilecek ürünlerin burada saklanarak pazarlanması doğru bir adımdır. Ancak bu depolara teslim edilen ürünlere ait elektronik ürün senetleri, ürün ihtisas borsalarında işlem görmeli ve yatırımcıya açılmalıdır." ifadesini kullandı.

Doğru, yazılı açıklamasında, tarımda istatistiklerin önemine değinerek, ne kadar alana hangi ürünün ekildiğinin, ne kadar üretildiğinin ve canlı hayvan sayısı gibi rakamların bilinmesi gerektiğini belirtti.

"Unutulmamalıdır ki ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz." değerlendirmesinde bulunan Doğru, şunları kaydetti:

"Arz açığı olan stratejik tarım ürünlerinin ekimini teşvik için fiyat fark desteği uygulaması devam etmeli. Bu desteklemeler her yıl üretim miktarları, piyasada oluşan fiyatlar ve üretim maliyetleri göz önüne alınarak hesaplanmalı ve yılbaşı civarında açıklanmalıdır. Susam gibi dışa bağımlı olduğumuz ve geleneksel gıdalarımızdan olan ürünler de bu destekleme kapsamına alınarak üretimi arttırılmalıdır. Bir yıl boyunca talebi olacak ürünün, piyasaya kısa sürede hasat edilerek arz edilmesi fiyatların hasat zamanı düşmesine neden olmaktadır. Bunu önleyecek çözüm gelişmiş ülkelerde de uygulanan 'future' borsalarıdır. Türkiye'de lisanslı depoların kurulması ve depolanabilecek ürünlerin burada saklanarak pazarlanması doğru bir adımdır. Ancak bu depolara teslim edilen ürünlere ait elektronik ürün senetleri, ürün ihtisas borsalarında işlem görmeli ve yatırımcıya açılmalıdır. Finans piyasaları ile lisanslı depolar ve ürün ihtisas borsaları entegre edilerek bu önemli yapısal sorun çözüme kavuşmalıdır."

Temel girdi maliyetleri

Doğru, tarım ürünleri piyasalarını daha yakından takip edecek özel sektör ve kamudan oluşan yetkili bir kurul oluşturulması ve tarımsal desteklemelerin, tarım ürünleri ile ilgili gümrük vergi oranları ve tarımsal projeksiyonların bu kurulun görüşü alınarak hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Çiftçilerin bitkisel üretimde en önemli sorununun gübre ve mazot gibi temel girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğuna dikkati çeken Mutlu Doğru, "Hayvansal üretimdeki yem maliyetlerinin yüksek olması da bitkisel üretimdeki yüksek maliyetlerden kaynaklanmaktadır. Bu maliyeti düşürmek için desteklerin tabana yayılması ve her çiftçinin faydalanması açısından bu iki kalemin desteklerinin arttırılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA