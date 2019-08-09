Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi

09.08.2019 10:19

Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde Ticaret Bakanlığına bildirilecek.