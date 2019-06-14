Lisanslı depoculuk kuruldu, kamyonlar sıraya girdi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bu yıl faaliyete geçen lisanslı depoya buğday getiren onlarca kamyon, ürün vermek için sıraya girdi.

Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde toplam 275 dekarda üretimi yapılan buğday hasadı devam ederken bölge çiftçisi, mahsulünü Nurdağı ilçesindeki Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'ye kamyonlarla getiriyor.

Depo önünde uzun kuyruklar oluşturarak mahsulünü teslim etmek isteyen çiftçiler, ürününü depoya emanete bırakabildikleri gibi, istedikleri zaman geri alabiliyor, ya da o anki borsa fiyatından satışını yapabiliyor.

Çiftçi, ürünü depoya döktükten sonra Toprak Mahsulleri Ofisine satış yapabiliyor ve parası kendisine 48 saat içerisinde ödeniyor.

TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ Şube Müdürü Orhan Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılı itibarıyla bölgede ilk kez alım yaptıkları Nurdağı'nda bulunan 32 bin 500 ton kapasiteli lisanslı depoda şuana dek 17 bin ton buğday alımının gerçekleştirildiğini, günlük yapılan 2 bin 500 ton buğday alımında hedefin büyütülerek 3 bin 500 tona çıkarıldığını belirtti.

Çiftçi emanete bırakırsa ürününü depoladıklarını, TMO'ya satış yaparsa devletin malını depoladıklarını ifade eden Öz, hasadın çiftçilere hayırlı, bereketli olmasını diledi.

Uzun kuyruk oluşturan nakliyeciler, İslahiye'de de lisanslı depoculuğun olması gerektiğini belirterek, 15 ila 20 saat ürün teslimi için sırada beklediklerini kaydettiler.

Kaynak: AA