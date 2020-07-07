"lisanslı depoculuk" çiftçiyi sevindirdi Kırklareli'nde bu yıl başlayan "lisanslı depoculuk" çiftçiyi sevindirdi.

Kırklareli'nde bu yıl başlayan "lisanslı depoculuk" çiftçiyi sevindirdi.

Yaklaşık 230 bin dekar alanda buğday ekiminin yapıldığı kentte hasat çalışmaları sürüyor.

Çiftçiler tarafından binbir emekle ekilen buğdaylar hasat işlemlerinin ardından Toprak Mahsulleri Ofisi adına MYSİLO Lisanslı Depoculuk A.Ş'ye teslim ediliyor.

Randevu alarak hasat ettiği ürününü sıra beklemeden teslim eden üreticiler, lisanslı depoculuk hizmetinden memnun.

Erikler köyünde çiftçilik yapan Erdoğan Üzer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez sıra beklemeden ürününü teslim ettiğini söyledi.

Geçmiş yıllarda ürünlerini teslim edebilmek için büyük çabalar harcadıklarını anlatan Üzer, artık gelişen teknoloji ve yatırımlar ile işlerinin çok kolaylaştığını belirtti.

Lisanslı depoculuk hizmetinden çok memnun kaldıklarını dile getiren Üzer, "Bu yıl çok güzel oldu. Beklemeden ürünümüzü teslim ediyoruz. Önceden buğdayımızı teslim etmek için 2 gün kuyrukta bekliyorduk. Bu tür hizmetler ile şimdi en fazla bir saat bekliyoruz. 10 yıl öncesi ile bugünü kıyaslamak gerçekten çok zor." dedi.

Çiftçi Ahmet Meşeli ise 30 dakikada ürününü teslim ettiğini bildirdi.

Hizmetin bu kadar hızlı olacağını düşünmediğini aktaran Meşeli, bu tür hizmetlerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

MYSİLO Lisanslı Depoculuk A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mesut Özbalcı da Kırklareli hububat ekiminde önemli kentlerden olduğu için lisanslı depoculuk kurduklarını ifade etti.

Yaklaşık 55 bin ton kapasiteli silolar kurduklarını anlatan Özbalcı, "Çiftçilerimize büyük kolaylıklar sağladığımızı düşünüyoruz. Ürünlerini kolaylıkla boşaltıyorlar. Günlük 2 bin ton ürün alıyoruz. Maksimum 1 saat bekleme olabiliyor. Haftanın 7 günü çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA