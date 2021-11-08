Antep fıstığı, lisanslı depoyla değerleniyor

İPEKYOLU, VAN (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, devlet garantisiyle tüm risklere karşı sağlıklı ve güvenli şekilde koruma altına alan lisanslı depoculuk sayesinde Antep fıstığının daha da değerlendiğini bildirdi.

GTB'den yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) destekleriyle Gaziantep'te hizmete kazandırılan Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, ürün kabul işlemlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Akıncı, finansmana kolay erişim imkanının yanı sıra nakliye, kira ve analiz gibi çeşitli devlet destekleri sunan lisanslı deponun, fıstığın geleceğine kazandırılmış en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip tesise, kuru kırmızı kabuklu, kırmızı kavlak ve boz kavlak antepfıstığı çeşitlerinin kabul edildiğini aktaran Akıncı, Gaziantep-Nizip kara yolu 10. kilometresinde hizmet veren tesise, randevu almaksızın tüm üretici ve tüccarların ürün teslimatlarını kolay bir şekilde yapabileceklerini ifade etti.

Gaziantep'te kurulan Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun sektörde önemli bir eksikliği giderdiğine vurgulayan Akıncı, şunları kaydetti:

"Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, borsamızın vizyon projelerinin en başında geliyordu. Zira Antep fıstığı, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşiminin yüksek olmasının yanı sıra artık özel önem arz eden bir endüstri ürünü. Antep fıstığının üretim alanlarının gelişmesine paralel olarak rekoltesi de her geçen yıl artmakta. Bu nedenle sektörde, ürünün sağlıklı bir şekilde depolanması, üreticiler açısından kolay pazarlanabilen, finansa kolay erişim imkanı sağlayan ve destek primlerinden yararlanılabilen bir sisteme ihtiyaç duyulmaktaydı. Antep Fıstığı Lisanslı Deposu işte tam da bu anlamda sektörün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir yapı hüviyetinde sektör temsilcilerinin hizmetine girdi. Üreticiye devlet garantisi altında sağlıklı ve sigortalı depoculuk hizmeti sunan lisanslı depo aynı zamanda serbest piyasada oluşan spekülasyonlara ve fiyat dalgalanmalarına karşı da kısa vadede dengeleyici bir mekanizma görevi üstlenecek."

Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nda, teslimat sonrası hiçbir ürünün birbirine karıştırılmadığına, ürünü teslim eden kişinin istediği zaman ürününü tekrar geri alabildiğine dikkati çekerek, "Laboratuvar ortamında analizi yapılarak sınıflandırılan Antep fıstığı, çuvallanarak barkod sistemiyle depo içerisindeki farklı kafeslerde koruma altına alınmakta." ifadesini kullandı.

Antep Fıstığı Lisanslı Deposu'nun arz yığılmasının yaşandığı sezon başlarında ürününü maddi sorunlar nedeniyle elinden çıkarmak zorunda kalan çiftçilere finansman imkanı sağladığını da aktaran Akıncı, üreticilerin lisanlı depoya bıraktıkları fıstıkları karşılığında kendilerine verilen ürün senetleri ile bazı devlet bankalarından 9 ay vade ve sıfır faizle kredi imkanlarından faydalanabildiklerini belirtti.