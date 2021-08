Lisans Programlarına YKS Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Öğrencilerin Üniversiteye Kayıtları

buradanulaşabilirsiniz. ÖZÜ Kayıt Sistemi üzerinden Üniversiteye kayıt işlemlerini yapan öğrencilerin Öğrenci Kayıt Bilgi Formuna yükledikleri evrakların orijinallerini saklamalarını önemle hatırlatırız. İlerleyen haftalarda, kayıt esnasında Öğrenci Kayıt Bilgi Formuna yüklenen belgelerin Öğrenci Hizmetleri'ne teslim edilebilmesi için randevu verilecektir. Öğrencinin kendisine iletilen gün ve saatte belgelerini sağlamaması durumunda üniversite kaydının iptal edilme hakkı saklıdır. Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler: Nüfus cüzdanı: Nüfus cüzdanının arkalı önlü kopyası. (Sürücü belgesi kabul edilmez. )Sağlık Sertifikası: Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alınmış sağlık raporu. (İşitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği, Dahiliye, Nöroloji, Genel Cerrahi, Psikiyatri v. b. ). (Rapor, özel hastaneden veya devlet hastanesinden temin edilebilir. )Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi: T. C. uyruklu öğrencilerin, Cumhuriyet Başsavcılıklarından son 1 ay içinde alınmış havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösterir 1 adet arşiv kayıtlı adli sicil belgesi aslı. (E-devlet sistemi üzerinden Adli Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğeri seçebilirsiniz. )Pilotaj Lisans Programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sunması gereken belgeler: Lise Diploması: Lise diplomasının kopyası. Diplomanın aslı henüz temin edilmemişse, yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi kopyası. Nüfus cüzdanı: Nüfus cüzdanının arkalı önlü kopyası. (Sürücü belgesi kabul edilmez. )Fotoğraf: Son 1 ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik (30x40mm) fotoğraf. Arşiv Kayıtlı/ Apostil Tasdikli Adli Sicil Belgesi: Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge (E-devlet sistemi üzerinden Adli Sicil Kaydı Sorgulama Formu aracılığıyla belgeyi temin edebilirsiniz. Belgeyi arşiv kayıtlı oluşturabilmek için, Kurum Türü alanında "Resmi" seçeneğini; Belgenin Neden Verileceği alanında ise "Diğeri seçebilirsiniz. )Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: Yerleşim yeri bildirir belge aslı. (E-devlet sistemi üzerinden alınan belgeler kabul edilir. )ICAO Ek-1 Sınıf 1 Hükümlerine uygun sağlık raporu: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun 1'inci sınıf sağlık sertifikasının aslı ile bir kopyası. Yetkili havacılık tıp merkezlerinin listesine SHGM resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Yetkili havacılık tıp merkezinden alınan sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülme zorunluluğu bulunmaktadır ve öğrencilerin sorumluluğundadır. Sağlık raporunun sertifikaya dönüştürülmesi ile ilgili işlemlere SHGM resmi web sayfası ndan veya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Kayıt gününe kadar sağlık raporlarını bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle sertifikaya dönüştüremeyen öğrencilerin kayıt işlemleri sağlık raporunun bir kopyası ile yapılabilecektir. Öğrenciliğiniz süresince her yıl yenilenme ve kopyasının Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne teslim edilme sorumluluğu sizlerde olacaktır. Sayfa başı3. Kayıt Dondurma TalepleriÖğrenciler sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler. Kayıt dondurma talebinde bulunacak öğrencilerin, üniversite kaydını tamamlamadan önce taleplerini Öğrenci Hizmetleri'ne iletmeleri gerekir. Kayıt dondurma talebinizi, Kayıt Dondurma Başvuru Formunu doldurup kayıt dondurma sebebinizi destekleyen belgeleri de ekleyerek Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne ( student. services@ozu. edu. tr ) e-posta ile iletebilirsiniz. 4. Kayıt İşlemi Tamamlandıktan SonraÖzÜ Hesabı Şifre İşlemleri: Üniversiteye kesin kaydınız tamamlandıktan sonra, Öğrenci Kayıt Bilgi Formunda belirttiğiniz kişisel e-posta adresinize Üniversite sistemlerine erişim için kullanacağınız OzU. Net hesabınızın şifresini oluşturabilmeniz için tarafınıza bir e-posta gönderilecektir. Bu e-postada iletilen işlemleri takip ederek şifrenizi 24 saat içinde oluşturmanız gerekmektedir. Kayıt Belgelerinin Teslim Edilmesi: ÖZÜ Kayıt Sistemi üzerinden kayıt evrakları yükleyerek Üniversite kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere, ilerleyen haftalarda kayıt esnasında Öğrenci Kayıt Bilgi Formuna yükledikleri belgeleri Öğrenci Hizmetleri'ne teslim edebilmeleri için randevu verilecektir. Randevuyla ilgili bilgiler, öğrencilerin ozu. edu. tr uzantılı e-posta adreslerine gönderilecektir. Öğrencinin kendisine iletilen gün ve saatte belgelerini şahsen getirmesi gerekecektir. Öğrenci Kimlik Kartları (Kampüs Kart): Öğrenci Kimlik Kartları, Üniversiteye giriş esnasında kullanılır ve kütüphane, öğrenci servisleri, fotokopi ve yazıcı gibi çeşitli olanaklardan yararlanmanızı sağlar. Üniversiteye kayıt olduktan sonra kartların ne zaman teslim edileceği bilgisi öğrencilere ozu. edu. tr uzantılı e-posta adresleri aracılığıyla duyurulacaktır. İngilizce Dil Yeterlik Sınavları: Öğrenim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrencilerin İngilizce dil yeterliklerinin belirlenmesi için Üniversite tarafından düzenlenecek olan sınavlara girmeleri zorunludur. Düzenlenecek sınavlar hakkında, aşağıda yer alan " İngilizce Dil Yeterliği " bölümünden bilgi alabilirsiniz. Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin bu sınavlara girmeleri zorunlu olmamakla birlikte, sınava katılmaları tavsiye edilir. 5. İngilizce Dil YeterliğiÖğrenim Dili İngilizce Olan Programlarda İngilizce Dil YeterliğiÖğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliliklerini sağlamaları gerekir. Bu programlara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından Üniversiteye ilk kayıtlarını yaptırdıkları akademik yılın başında düzenlenen 1. Aşama - İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT) ve 2. Aşama - İngilizce Yeterlik Sınavı (TRACE) ile ölçülür. Sınavlardan başarılı olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olur ve lisans programında öğrenimlerine başlarlar. Sınavlardan yeterli puanı alamayan öğrencilerimiz ise, sağladıkları başarıya göre İngilizce Hazırlık Programına yerleştirilirler. Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi olan öğrenciler, belgelerini 4 Eylül - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra Yabancı Diller Yüksekokulu'na sunarak İngilizce Hazırlık Programından muafiyet talebinde bulunabilirler. Kabul edilen sınavlar hakkında detaylı bilgi, " Dil Yeterlik Koşulu " sayfasından alınabilir. Belgesi uygun olmayan öğrencilerin mutlaka Üniversite tarafından düzenlenen dil yeterlik sınavlarına girmeleri gerekir. Öğrenim Dili Türkçe Olan Programlarda İngilizce Dil YeterliğiÖğrenim dili Türkçe olan Hukuk ve Mimarlık lisans programlarında İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır, isteğe bağlı olarak hazırlık okumak isteyen öğrenciler, taleplerini Üniversite kayıtlarını tamamladıktan sonra ozu. edu. tr uzantılı e-posta adresleri üzerinden en geç 10 Eylül 2021 Cuma saat 16. 00'ya kadar student. services@ozu. edu. tr adresine e-posta ile iletmelidirler. Öğrencilerin seviye ve düzeylerinin belirlenebilmesi için Üniversite tarafından düzenlenen sınavlara girmeleri veya Üniversite tarafından kabul edilen ve geçerlik süresi içinde ulusal veya uluslararası sınav belgesi sunmaları gerekir. Türkçe programa kayıt olan ve isteğe bağlı hazırlık okumak istemeyen öğrencilerin de, Üniversite tarafından yapılan dil yeterlik sınavlarına girmeleri tavsiye edilir. Bu sınav sonuçlarına veya iletilen ulusal/uluslararası sınav belgelerine göre öğrenciler: Lisans programı müfredatında yer alan zorunlu "ENG 103 İngilizce I (Türkçe Programlar)" ve ENG 104 İngilizce II (Türkçe Programlar)" derslerinden muaf olabilirler. Muaf olunan ders için ilgili dönemdeki kredi yükü çerçevesinde kalmak koşuluyla başka ders alınabilir. TRACE sınavından başarılı olmaları veya kabul edilen ulusal/ uluslararası sınav belgelerine sahip olmaları durumunda, programlarının seçmeli dersleri arasında yer alan öğrenim dili İngilizce olan dersleri alabilirler. Kabul edilen sınavlar hakkında detaylı bilgi, " Dil Yeterlik Koşulu " sayfasından alınabilir. İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlik Sınavları1. Aşama: Online Düzey Belirleme Sınavı (PLACEMENT)KapsamıLisans programlarına yeni kabul edilen öğrencilerİçeriğiOkuduğunu anlama, dil bilgisi, ve kelime bilgisi ölçümü yapılacaktır. Sınavda toplam 70 soru vardır. Sınav süresi 50 dakikadır. Sınav Yöntemihttps://lms-exam. ozyegin. edu. tr/my/ adresi üzerinden online olarak düzenlenecektir. Sınava girebilmek için ihtiyaç duyacağınız bilgilere Online İngilizce Düzey Belirleme Sınavı Yönergesinden ulaşabilirsiniz. Sınavdan önce bu dokümanı dikkatli bir şekilde okumanızı ve gerekli hazırlıkları yapmanızı önemle hatırlatırız. Sınav Tarihi10 Eylül 2021 Cuma, 10. 00-13. 00/ 10 Eylül 2021 Cuma, 14. 00-17. 00/ 11 Eylül 2021 Cumartesi, 10. 00-13. 00 (Hangi gün sınava girileceğinin bilgisi öğrencilerler ayrıca paylaşılacaktır. )Sınav Saati" Duyuru Modülü "ne giriş yaparak sınav giriş saatinizi öğrenebilirsiniz. Başarı Koşulu

