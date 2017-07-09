Lisa uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Van'da aracın stepne lastiği içerisinde 20 kilo eroin ele geçirildi



VAN - Van'ın Edremit ilçesi sınırları içerisinde narkotik köpeği 'Lisa'nın da katıldığı operasyonda aracın stepne lastiği içerisinde 20 kilo 215 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen polis, Kurubaş mevkiindeki uygulama noktasına gelen 06 plakalı kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Lisa'nın da katıldığı aramada kamyonetin stepne lastiğine tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Lastiğin içerisinde 40 paket halinde 20 kilo 215 gram eroin ele geçirildi. Araç ve eroin paketlerine el konulurken, R.B. isimli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.