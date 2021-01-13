İdamı son anda durdurulmuştu, Yüksek Mahkeme kararı bozdu! Lisa Montgomery zehirli iğneyle infaz edildi

Bir kadını boğarak öldürüp karnındaki bebeği kaçıran Lisa Montgomery'nin dün gerçekleşmesi planlanan idamı ikinci kez ertelenmişti. Yargıtay, federal idam cezasına çarptırılan tek kadının idam edilmesine izin veren emir çıkardı ve Montgomery, 01.31'de zehirli iğneyle idam edildi. Montgomery, 68 yıl sonra idam edilen ilk federal kadın oldu.

ABD'de, Aralık 2004'te 23 yaşındaki hamile Bobbie Jo Stinnett'i öldürerek karnındaki bebeği alan Lisa Montgomery suçlu bulunduktan 3 yıl sonra idama mahkum edilmişti. Montgomery için planlanan idam koronavirüs nedeniyle ertelenirken, Montgomery'nin dün idam edilmesi bekleniyordu.

İDAMI MAHKEME KARARI İLE DURDURULMUŞTU

Fakat avukatlarının beyin hasarlı doğduğunu söylediği Montgomery'nin idamı dün, akıl sağlığıyla ilgili yeni bir duruşma yapılmasını isteyen mahkemenin kararıyla infaza birkaç saat kala durdurulmuştu.

YÜKSEK MAHKEMENİN KARARINA TEPKİ: VAHŞİ, YASA DIŞI

Ancak Yüksek Mahkeme, bu kararı bozdu. Montgomery'nin avukatı Kelley Henry, kararı "Vahşi, yasa dışı ve gereksiz şekilde baskıcı güç kullanımı" diye niteledi.

ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLDİ

Mahkemenin kararından sonra Montgomery'nin idamına devam edildi ve kadın 01:31'de zehirli iğneyle idam edildi. Montgomery, 68 yıl sonra ülkede idam edilen ilk federal kadın mahkum oldu.

TRUMP AF BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Montgomery idamı kararının kaldırılması için af başvurusunda bulunurken, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump bu kararı reddetti. Öte yandan federal idamları 17 yıl sonra geri getiren de Trump olmuştu.

2.553 MAHKUM İÇİN İDAM CEZASI KARARI ALINDI

ABD genelinde 1 Ekim itibarıyla 2.553 mahkum idam cezalarının infazını bekliyor. Bu mahkumlardan 51'i kadın. Montgomery dışındaki kadın idam mahkumlarının tümü eyalet mahkemeleri tarafından idam cezasına çarptırılan kişiler.

BİDEN İNFAZLARA SON VEREBİLİR

20 Ocak'ta Trump'tan görevi devralacak olan Joe Biden, federal infazlara son vermek istediğini açıklamıştı.

İDAM EDİLEN MONTGOMERY'NİN SUÇU NE?

Montgomery, Aralık 2004'te Missouri'nin kuzeybatısındaki Skidmore kasabasında 23 yaşındaki Bobbie Jo Stinnett'i öldürmekten suçlu bulunmuştu. Savcılar, Montgomery'nin Kansas'taki evinden Stinnett'in Skidmore'daki evine bir sıçan teriyeri yavrusunu sahiplenme kisvesi altında gittiğini söylemişti.

Eve vardığında şeytani planını uygulamaya koyan Montgomery, sekiz aylık hamile kadını boğmak için bir ip kullandı. Ancak bilinci kapanmayan Stinnett, Montgomery bir mutfak bıçağıyla kız çocuğunu karnından keserek alırken kendini savunmaya çalıştı. Savcılar, Montgomery'nin bebeği Stinnett'in vücudundan çıkardığını, çocuğu yanında götürdüğünü ve kızı kendi çocuğu gibi göstermeye çalıştığını ifade etmişti. Avukatları, Montgomery'nin Stinnett'i öldürdüğü sırada sanrılar gördüğünü savunmuş ancak jüri bu savunmayı reddetmişti.