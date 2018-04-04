Liradaki Kayıplarla Reel Efektif Döviz Kuru Rekor Düşük Düzeyde

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Mart ayında 83.42 ile tarihinin en düşük düzeyine geriledi.

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Mart ayında 83.42 düzeyine gerileyen endeks, Temmuz 2016 tarihindeki 101.15 düzeyinden sonra sürekli 100 değerinin altında hareket etti.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun azalışı, liranın reel olarak değer kaybettiğini gösteriyor. Bu aynı zamanda Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğü anlamına geliyor. - İstanbul