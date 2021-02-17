Liquid, CS: GO takımındaki IGL boşluğunu Gabriel "?FalleN?" Toledo dolduracak!
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Liquid, CS: GO takımındaki IGL boşluğunu Gabriel "?FalleN?" Toledo dolduracak!

17.02.2021 12:42 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:45
Liquid, CS: GO takımındaki IGL boşluğunu Gabriel

Liquid CS: GO ekibinin son günlerdeki başarısızlıklarından dolayı alınmış olan değişiklik kararı sonunda belli oldu.

Nick "?nitr0?" Cannella'nın ayrılmasından bu yana çalkantılı dönemlerden geçmekte olan Liquid için büyük bir şans doğdu. Bu şansı iyi bir şekilde kullanırlarsa Gabriel "FalleN" Toledo gibi yetenekli ve bilgi birikiminin fazla olduğu bir oyuncu tüm takımın kaderini değiştirebilir.

Liquid oyuncusu olan ve bu hafta üstün başarı gösteren Ketith "NAF" Markovic'in yaptığı açıklama şu şekilde,

Liquid, CS: GO takımındaki IGL boşluğunu Gabriel '?FalleN?' Toledo dolduracak!

Kaynak: Playerbros

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