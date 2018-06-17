Lionel Messi, Teknik Direktör Sampaoli'den Kadroyu Değiştirmesini İstedi

Dünya Kupasında gruptaki ilk maçında İzlanda ile 1-1 berabere kalan Arjantin'in ortaya koyduğu performans eleştirilmeye devam ediyor. Özellikle 64. dakikada penaltı kaçıran ve oyunun genelinde beklentileri veremeyen Messi'nin üzerine oklar çevrilirken, yıldız futbolcunun teknik direktör Sampaoli ile görüşerek kadroda değişiklikler yapılmasını istediği iddia edildi.

DYBALA'NIN TAKIMA GİRMESİNİ İSTEDİ

Hırvatistan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Arjantin'de, Messi kadro ve sistemde değişiklik istedi. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, Arjantinli yıldız teknk direktör Sampaoli ile yaptığı görüşmenin ardından İzlanda maçının 11'inde forma giyen oyuncularından Lucas Biglia, Di Maria ve Meza'nın yerine Banega, Pavon ve Dybala'nın takıma girmesini ve bu şekilde hücum hattında daha etkin olacaklarını söylediği öne sürüldü.