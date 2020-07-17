Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi hakkında ne dedi? Messi'nin La Liga şampiyonu Real Madrid itirafı şaşırttı!
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Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi hakkında ne dedi? Messi'nin La Liga şampiyonu Real Madrid itirafı şaşırttı!

Barcelona'nın parlayan oyuncusu Messi, La Liga şampiyonluğunu kıl payı kaçırmalarının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Madrid'in şampiyon olmasında kendi payları olduğunu dile getiren oyuncu, ''Böyle devam edersek Napoli'ye de eleniriz'' şeklinde konuştu. Lionel Messi ne dedi?

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi hakkında ne dedi? Messi'nin La Liga şampiyonu Real Madrid itirafı şaşırttı!
17.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:02

İspanya La Liga'nın tamamlanmasına son 1 hafta kala şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da top koşturan Messi, Osasuna karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Takımın bu şekilde devam etmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ni de kaybedebileceklerini ifade etti.

MESSİ'DEN REAL MADRİD İTİRAFI!

Kendilerini eleştirmeleri gerektiğini söyleyen Arjantinli yıldız, "Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Çok düzensiz, çok zayıf ve tutkusu az bir takımdık. Çok puan kaybettik ve Osasuna maçı da bu sezonun özeti oldu. Önce kendimizi eleştirmeliyiz. Önce, oyuncular kendini eleştirecek. Biz Barça'yız, her maçı ve her kupayı kazanmalıyız. Madrid'e bakarak ilerleyemeyiz. Madrid, kendi işini yaptı. Biz de onlara yardım ettik" dedi.

LİONEL MESSİ, ŞAMPİYONLAR LİGİ HAKKINDA NELER SÖYLEDİ?

Taraftarların sabrının tükendiğine dikkat çeken yıldız futbolcu, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak her şeyi değiştirmeliyiz. Böyle oynamaya devam edersek Napoli'ye eleniriz. Takım bazı maçlarda denedi ama sonuca ulaşamadı. Birçok maçta da hırs yoktu. Ocak ayından beri başımıza her türlü kötü şey geldi. Artık bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Taraftarlarımızın da sabrı tükeniyor. Kupaları, bu şekilde kendi ellerimizle vermeye devam edersek de tükenir. Çok normal" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dugout

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