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BBC

Lionel Messi resmen Barcelona'dan ayrılmayı talep etti

Ünlü Arjantinli oyuncu Lionel Messi, yıllardır forma giydiği İspanyol devi Barcelona'dan ayrılmayı talep etti.

Lionel Messi resmen Barcelona'dan ayrılmayı talep etti
25.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:50

Ünlü Arjantinli oyuncu Lionel Messi, yıllardır forma giydiği İspanyol devi Barcelona'dan ayrılmayı talep etti.

33 yaşındaki oyuncu, kulübe bir faks göndererek, sözleşmesinde bedelsiz ayrılmasını öngören bir maddeyi işletmek istediğini söyledi.

Barcelona, 16 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi yarı final maçında, Bayern Münih'e 8-2 yenilmişti.

Altı kez, Altın Top ödülünü kazanan Messi, ilk olarak 2004'te Barcelona formasını giymişti.

Barcelona ise, sözleşmedeki ilgili maddenin süresinin geçtiğine, Messi'nin kulüple sözleşmesinin 2021'e dek olduğuna ve sözleşmeye göre futbolcuyu satın almak isteyen kulübün 700 milyon euro ödemesi gerektiğine inanıyor.

Külubün yönetim kulübünün yakında toplanacağı belirtiliyor ve bazıları Messi'yi sakinleştirebilecek tek şeyin, Kulüp Başkanı Josep Maria Martomeu'nun istifası ve erken seçime gidilmesi olabileceğini düşünüyor. Ancak Arjantinli oyuncu, her ne olursa olsun Barcelona'dan ayrılmaya kararlı görünüyor.

Şimdiyse, kulüple oyuncu arasında bir hukuk mücadelesi yaşanması bekleinyor. Messi'nin kontratındaki bedelsiz serbest kalabilme maddesi, kulubü 10 Haziran'dan önce bilgilendirmesiyle işletilebiliyor.

Bu tarihse geçti ve Barcelona sürenin dolduğuna inanıyor. Ancak Messi ve ekibi, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun Ağustos'a kadar uzaması nedeniyle, bu sürenin uzatılması gerektiğini savunuyor.

BBC
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