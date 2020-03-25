Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Yaptığı En İyi Asistler Tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında yerini alan Lionel Messi'nin FC Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı asistlerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında yerini alan Lionel Messi'nin FC Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı asistlerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout