Lionel Messi'nin Paris Saint Germain Yolculuğunun Perde Arkası Görüntüleri
Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yıllık Barcelona kariyerine son veren Messi'nin Paris yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yıllık Barcelona kariyerine son veren Messi'nin Paris yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout