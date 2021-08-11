Lionel Messi'nin Paris Saint Germain Yolculuğunun Perde Arkası Görüntüleri
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Lionel Messi'nin Paris Saint Germain Yolculuğunun Perde Arkası Görüntüleri

Dugout - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yıllık Barcelona kariyerine son veren Messi'nin Paris yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yıllık Barcelona kariyerine son veren Messi'nin Paris yolculuğunun perde arkası görüntülerine birlikte göz atalım.

Lionel Messi'nin Paris Saint Germain Yolculuğunun Perde Arkası Görüntüleri

Kaynak: Dugout

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