Lionel Messi'nin Napoli'ye Attığı Harika Gol
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanılan Napoli maçında rakip savunmanın neredeyse tamamını tek başına geçerek Camp Nou'da rakip filelere harika bir gol atıyor.
12.08.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:57
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanılan Napoli maçında rakip savunmanın neredeyse tamamını tek başına geçerek Camp Nou'da rakip filelere harika bir gol atıyor.
Kaynak: Dugout