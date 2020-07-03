Lionel Messi'nin Manchester City'e Karşı Hat-trick'i
FC Barcelona, 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu grup aşamasında Manchester City'i Nou Camp'ta konuk etti. Barça, City'nin ilk yarıda bir kişi eksik kaldığı maçta süpestar Messi'nin hat-trick'iyle zafere ulaşırken, Neymar'ın golü skoru belirledi.
03.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:45
FC Barcelona, 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu grup aşamasında Manchester City'i Nou Camp'ta konuk etti. Barça, City'nin ilk yarıda bir kişi eksik kaldığı maçta süpestar Messi'nin hat-trick'iyle zafere ulaşırken, Neymar'ın golü skoru belirledi.
Kaynak: Dugout