HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Lionel Messi'nin Manchester City'e Karşı Hat-trick'i

FC Barcelona, 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu grup aşamasında Manchester City'i Nou Camp'ta konuk etti. Barça, City'nin ilk yarıda bir kişi eksik kaldığı maçta süpestar Messi'nin hat-trick'iyle zafere ulaşırken, Neymar'ın golü skoru belirledi.

03.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:45

FC Barcelona, 2016-17 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu grup aşamasında Manchester City'i Nou Camp'ta konuk etti. Barça, City'nin ilk yarıda bir kişi eksik kaldığı maçta süpestar Messi'nin hat-trick'iyle zafere ulaşırken, Neymar'ın golü skoru belirledi.

Lionel Messi'nin Manchester City'e Karşı Hat-trick'i

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Spor
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı Spor
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Spor
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Spor
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Spor
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı Spor
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Enes Ünal, 90+7'de kaçırdığı penaltıyla Valladolid'i galibiyetten etti
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
Koronadan koruyan maske, cezadan koruyamadı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya kararına karıştı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Merkel'den görülmemiş itiraf: Avrupa tarihinin en zor durumunda
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali'den vatandaşlara uyarı geldi: Tedbirli olun
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
ABD'de rekor artış: 24 saatte 52 binden fazla  koronavirüs vakası tespit edildi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tunç Soyer Esra Erdoğan Saruhan Oluç Esra Albayrak
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Can Bartu Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Karar Rusya Şiddet Temmuz
Şu an buradasınız: Lionel Messi'nin Manchester City'e Karşı Hat-trick'i - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 01:56:39. #1.14#
title