Lionel Messi'nin Kariyerindeki Pep Guardiola Etkisi

Barcelona'nın altın döneminin teknik direktörü olan Pep Guaridola, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin gelişiminde büyük rol oynadı. Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olan Messi'nin kuşkusuz Pep Guardiola kariyerinde önemli bir yer tutuyor.

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