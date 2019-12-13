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Lionel Messi'nin İlk El Clasico Golü

2006-07 sezonunda ilk kez Real Madrid'e karşı forma giyen 19 yaşındaki Lionel Messi, henüz ilk maçının 11. dakikasında ağları sarsmayı başardı. İşte Messi'nin Real Madrid'e karşı attığı 26 golün henüz ilki..

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:15

2006-07 sezonunda ilk kez 'e karşı forma giyen 19 yaşındaki , henüz ilk maçının 11. dakikasında ağları sarsmayı başardı. İşte Messi'nin Real Madrid'e karşı attığı 26 golün henüz ilki..

Kaynak: Dugout

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