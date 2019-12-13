Lionel Messi'nin İlk El Clasico Golü

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:15

2006-07 sezonunda ilk kez Real Madrid'e karşı forma giyen 19 yaşındaki Lionel Messi, henüz ilk maçının 11. dakikasında ağları sarsmayı başardı. İşte Messi'nin Real Madrid'e karşı attığı 26 golün henüz ilki..