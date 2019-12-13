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Lionel Messi'nin En İyi El Clasico Golleri

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 2007 yılından beri karşılaştığı Real Madrid'e karşı El Clasico'larda toplam 26 golle derbi tarihinin en golcü ismi durumunda. İşte Arjantinli büyücünün sizin için seçtiğimiz en iyi golleri..

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:15

'nın Arjantinli yıldızı , 2007 yılından beri karşılaştığı 'e karşı 'larda toplam 26 golle derbi tarihinin en golcü ismi durumunda. İşte Arjantinli büyücünün sizin için seçtiğimiz en iyi golleri..

Kaynak: Dugout

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