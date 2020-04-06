Lionel Messi'nın Arsenal Ağlarını Dört Kere Havalandırdığı Maç FC Barcelona, 2009-10 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile eşleşti. Emirates Stayumu'nda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Barça, evinde oynadığı ilk maçta 18. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Ancak süper yıldız Lionel Messi, lafın tabiriyle adeta sazı eline aldı ve maçın geri kalan bölümünde Arsenal kalesine tam dört gol atarak hem turu takımına getirdi hem de Şampiyonlar Ligi tarihinin ne özel bireysel performanslarından birine imza attı.

FC Barcelona, 2009-10 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile eşleşti. Emirates Stayumu'nda oynanan ilk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Barça, evinde oynadığı ilk maçta 18. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Ancak süper yıldız Lionel Messi, lafın tabiriyle adeta sazı eline aldı ve maçın geri kalan bölümünde Arsenal kalesine tam dört gol atarak hem turu takımına getirdi hem de Şampiyonlar Ligi tarihinin ne özel bireysel performanslarından birine imza attı. Kaynak: Dugout