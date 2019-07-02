Lionel Messi'nin 2018-19 arasındaki en iyi Şampiyonlar Ligi becerileri

2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda Lionel Messi'nin mükemmel yeteneklerinin bu derlemesine göz atın. Arjantinli, her 70 dakikada bir vuruş yapan ortalama 12 golle rekabette birinci oldu. Messi, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu oldu.