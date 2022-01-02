Lionel Messi korona virüse yakalandı
Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Paris Saint-Germain, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fransız ekibi Paris Saint-Germain, takıma uygulanan korona virüs testlerinde 4 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico ve Nathan Bitumazala'nın korona virüse yakalandığı, sağlık protokolleri gereği karantinalarının başlandığı ifade edildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Haberi Kaydet