Lionel Messi, Dünya Kupasından Elenirlerse Milli Takımı Bırakacak

Dünya Kupasından önce başarısız olmaları durumunda Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağının sinyallerini veren Messi, evine dönmeye çok yakın.

Messi için Dünya Kupası kabus gibi geçiyor...

İzlanda beraberliğinin ardından dün de Hırvatistan'a 3-0 yenilen Arjantin, gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu.

NİJERYA'YI YENMEK YETMEYECEK

Son maçta Nijerya ile karşılaşacak olan Tangocular için sadece rakibi yenmek yetmeyecek. Özellikle İzlanda'nın alacağı sonuçlar Messi'li Arjantin'in kaderini çizecek.