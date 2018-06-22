Lionel Messi, Dünya Kupasından Elenirlerse Milli Takımı Bırakacak

Dünya Kupasında 2 maçta 1 puan alan Arjantin'de Messi, Nijerya ile oynanacak maç sonunda gruptan çıkamazlarsa milli takımdan emekli olacak.

Dünya Kupasından önce başarısız olmaları durumunda Arjantin Milli Takımı'nı bırakacağının sinyallerini veren Messi, evine dönmeye çok yakın.

Messi için Dünya Kupası kabus gibi geçiyor...

İzlanda beraberliğinin ardından dün de Hırvatistan'a 3-0 yenilen Arjantin, gruptan çıkma şansını bir hayli zora soktu.

NİJERYA'YI YENMEK YETMEYECEK

Son maçta Nijerya ile karşılaşacak olan Tangocular için sadece rakibi yenmek yetmeyecek. Özellikle İzlanda'nın alacağı sonuçlar Messi'li Arjantin'in kaderini çizecek.

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YORUMLAR (15)

  • GÖKHAN:
    arjantin takımı oyuncularının iyice araştırılması lazım, maçı izledim, bana takım içinde ihanet var gibi geldi. messiye topu vermiyorlardı. takım arkadaşlarının ayağına gidip zorla alıyordu. hadi rakip tarafından iyi tutuluyordu diyelim, diğer oyuncularda çok iyi oyunculardı. malum israil ile sorun yaşadılar. dünya kupası bittikten sonra arjantinli teknik adamların ve oyuncuların transfer döneminde hangi takımlara gittiklerini takip edeceğim. zira bu kötü oyunun bir sebebi olmalıdır.
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  • ALPİ 06:
    hırvatların fizikleri güçlü, kas yapıları düz. Arjantin bizdeki futbolcu yapısı gibi.
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