Lionel Messi: 'Bu Kadar Yıldan Sonra Veda Etmek Gerçekten Çok Zor'
Barcelona altyapısında yetişen ve 21 yıl sonra Katalan ekibinden ayrılan Lionel Messi, veda töreninde gözyaşları içinde kaldı. Konuşma yapmakta zorluk yaşayan Messi, Barcelona'dan ayrılmayı hiçbir zaman hayal etmediğini söyledi.
Barcelona altyapısında yetişen ve 21 yıl sonra Katalan ekibinden ayrılan Lionel Messi, veda töreninde gözyaşları içinde kaldı. Konuşma yapmakta zorluk yaşayan Messi, Barcelona'dan ayrılmayı hiçbir zaman hayal etmediğini söyledi.
Kaynak: Dugout