Lionel Messi, Barcelona'da kaldı
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Lionel Messi, Barcelona'da kaldı

Lionel Messi, Barcelona'da kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi, 5 yıllık yeni anlaşma yaptı.

Barcelona'da sözleşmesi sona eren Lionel Messi, 5 yıllık yeni anlaşma yaptı.

İspanya basınında yer alan habere göre, Lionel Messi sözleşmesinin sona erdiği Barcelona ile 5 yıllık yeni imza için prensip anlaşmasına vardı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve kariyeri boyunca başka bir kulüpte forma giymeyen 34 yaşındaki yıldız, kulübün finansal durumu nedeniyle de maşında yüzde 50'lik indirme gitti.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Messi ile resmi sözleşmenin önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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