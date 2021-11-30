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Lionel Messi, 7'nci kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Lionel Messi, 7'nci kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. 34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7'nci kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Fransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı Lionel Messi oldu. Oylamada Bayern Münih'in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'nin İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho 3'üncü, Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema 4'üncü, Chelsea'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante ise 5'inci sırada yer aldı.


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