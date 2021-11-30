Lionel Messi, 7'nci kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 2021 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. 34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde 7'nci kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Fransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı Lionel Messi oldu. Oylamada Bayern Münih'in Polonyalı oyuncusu Robert Lewandowski 2'nci, Chelsea'nin İtalyan orta saha oyuncusu Jorginho 3'üncü, Real Madrid'in Fransız forveti Karim Benzema 4'üncü, Chelsea'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante ise 5'inci sırada yer aldı.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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