LionDiamond, 4. mağazasını İstinyePark'ta açtI

Kişiye özel tasarımlarıyla mücevher sektörünün öncü markalarından LionDiamond, 4. mağazasını İstinyePark'ta açtı

Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu LionDiamond; Nuruosmaniye, Samsun ve Zorlu Center'dan& ; sonraİstinyePark'taki mağazasıyla mücevherseverlere hizmet vermeye devam ediyor. Her biri el işçiliği ve tek olan butik tasarımları ilk günkü heyecanla mücevher tutkunlarıyla buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Öznur Yakın,önümüzdeki yıl LionDiamond'ın yeni mağazasını Avrupa'da açacağını belirtti.& ;

Kaynak: Snob Magazin