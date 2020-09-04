Lion filmi konusu nedir? Lion oyuncuları kim? Lion filmi fragmanı
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Lion filmi konusu nedir? Lion oyuncuları kim? Lion filmi fragmanı

Lion, Garth Davis tarafından yönetildi ve senaryosu Saroo Brierley ile Larry Buttrose'un kitabından Luke Davies tarafından uyarlandı. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Lion konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Lion filmi fragmanı da haberimizde.

04.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:22

Film takipçileri ''Lion özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Lion filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik. Temel çekimler Ocak 2015'te Kalküta, Hindistan'da başladı. Nisan ayının ortalarında, çekimler Avustralya'da Melbourne ve Hobart şehirlerinde gerçekleşti.

LİON FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Eleştirmenlerden tam not alan Lion filmi kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Dev Patel, Saroo Brierley

Sunny Pawar, Genç Saroo

Rooney Mara, Lucy

David Wenham, John Brierley

Nicole Kidman, Sue Brierley

Abhishek Bharate, Guddu Khan

Divian Ladwa, Mantosh Brierley

Priyanka Bose, Kamla Munshi

Deepti Naval, Saroj Sood

Tannishtha Chatterjee, Noor

Lion filmi konusu nedir? Lion oyuncuları kim? Lion filmi fragmanı

LİON FİLMİ KONUSU

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar...

Lion filmi konusu nedir? Lion oyuncuları kim? Lion filmi fragmanı
Lion filmi konusu nedir? Lion oyuncuları kim? Lion filmi fragmanı

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