LinkedIn Profilinize İsminizin Doğru Telaffuzunu Koyabileceksiniz Profesyonel dünyaya yönelik sosyal medya platformu LinkedIn doğru isim telaffuzu özelliğini devreye aldı. Artık profilinize 10 saniyelik ses kayıtları koyarak, isminizin nasıl okunduğunu herkese gösterebileceksiniz.

Profesyonel dünyaya yönelik sosyal medya platformu LinkedIn doğru isim telaffuzu özelliğini devreye aldı. Artık profilinize 10 saniyelik ses kayıtları koyarak, isminizin nasıl okunduğunu herkese gösterebileceksiniz. LinkedIn, yanlış isim telaffuzlarının önüne geçmek için önemli bir adım attı. Yüzlerce farklı ülkeden profesyonel kişilerin yer aldığı platformda, isim konusu problem çıkarabiliyordu. LinkedIn bunun önüne geçmek için ismin yanına bir ses kaydı eklenmesini sağlamaya başlayacağını duyurdu. Bu ses kayıtlarında kullanıcıların kendi isimlerinin doğru telaffuzlarını yapacakları söylendi.

İnsanların sık sık yanlış telaffuz ettiği bir isme sahipseniz, bu durumun nasıl olduğunu bilirsiniz. Tabi can sıkıcı bir durum değil; ancak doğrusunun söylenmesi daha hoş oluyor. LinkedIn de bu durumu düzeltmek için kullanıcıların isimlerinin yanına bir ses kaydı kısmı ekliyor.

LinkedIn doğru isim telaffuzu detayı

İsminizin telaffuzu için maksimum 10 saniyelik bir ses kaydı oluşturmanız gerekiyor. Android veya iOS işletim sistemine sahip bir telefondan aldığınız ses kaydını, mobil uygulama üzerinden LinkedIn'e ekleyebiliyorsunuz. Eklenen ses kayıtları mobil veya masaüstü oturumlardan dinlenilebiliyor.

Profil düzenleme menüsünden eklenebilen ses kayıtları, isminizin hemen yanında gösteriliyor. Hemen yukarıda yer alan fotoğrafta görüldüğü gibi Joseph Akoni'nin isminin hemen yanında görülen hoparlör ikonuna basmak suretiyle ismi dinleyebiliyorsunuz.

Kaynak: Tamindir