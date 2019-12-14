LinkedIn'den serbest çalışan ve KOBİ açılımı: Hizmet sunmak ve hizmete ulaşmak kolaylaşacak
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LinkedIn'den serbest çalışan ve KOBİ açılımı: Hizmet sunmak ve hizmete ulaşmak kolaylaşacak

Dünya çapında yaklaşık 660 milyon kullanıcıya sahip olan iş ve işçi bulma platformu LinkedIn, KOBİ'ler ve serbest çalışanlar için hazırladığı yeni servisini hizmete soktu.

14.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:02
LinkedIn'den serbest çalışan ve KOBİ açılımı: Hizmet sunmak ve hizmete ulaşmak kolaylaşacak

İş ağı sitesi LinkedIn, serbest çalışanlar ve KOBİ'lere (küçük ve orta büyüklükteki işletme) yöneldi.


Dünya çapında yaklaşık 660 milyon kullanıcıya sahip olan iş ve işçi bulma platformu, KOBİ'ler ve serbest çalışanlar için hazırladığı yeni servisini lanse etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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