LinkedIn'den serbest çalışan ve KOBİ açılımı: Hizmet sunmak ve hizmete ulaşmak kolaylaşacak

14.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:02

İş ağı sitesi LinkedIn, serbest çalışanlar ve KOBİ'lere (küçük ve orta büyüklükteki işletme) yöneldi.



Dünya çapında yaklaşık 660 milyon kullanıcıya sahip olan iş ve işçi bulma platformu, KOBİ'ler ve serbest çalışanlar için hazırladığı yeni servisini lanse etti. Euronews.com'da Görüntüle