LINK Coin nedir? (18 Mart) Chainlink (LINK) Coin yorum ve grafiği

Chainlink son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #10, piyasa değeri ₺93.088.070.740 TRY. Dolaşımdaki arz 413.009.556 LINK coin ve maksimum seviyede. 1.000.000.000 LINK coin.

LİNK COİN NEDİR?

Chainlink (LINK), akıllı sözleşmeleri gerçek dünya verisiyle buluşturmayı hedefleyen bir merkeziyetsiz kahin (oracle) ağıdır. Steve Ellis'in kurucu ortaklığını yaptığı Chainlink, Sergey Nazarov tarafından geliştirildi. Ekim 2017'de gerçekleştirilen ICO sürecinde toplam 1 milyar LINK token arzı ile $32 milyon topladı.

Chainlink merkeziyetsiz oracle ağının kendi kripto para birimi olan LINK, düğüm operatörlerine ödeme yapmak için kullanılıyor. Chainlink ağının itibar sistemine sahip olması sebebiyle doğru bilgi sağlamayı başaramayan düğüm sağlayıcılarının tokenleri azaltılırken, yüksek miktarda LINK sahibi olan düğüm sağlayıcılar daha büyük sözleşmelerle ödüllendiriliyor. Geliştiricileri LINK'i "tokenlerin tek işlemde kabul edilip doğrulanmasını sağlayan ERC223 'transfer ve arama' fonksiyonuna sahip bir ERC20 tokeni" olarak tanımlıyor. 2017'deki 32 milyon dolarlık LINK ICO'sunu takiben, LINK tokenlerinin yüzde 32'si ekosistemin teşviki için düğüm operatörlerine gönderildi. Yüzde 30'u ise geliştirme için Chainlink bünyesinde kaldı (yüzde 35'i halka açık bir token satışında satıldı).

Oracle (Kahin) Nedir?

Chainlink, (Ethereum ile yaygınlaşan) blockchain tabanlı akıllı sözleşmelerle gerçek dünya uygulamaları arasında köprü vazifesi görmeyi hedefleyen bir platformdur. Blockchain'ler ağ dışındaki veriye erişim sağlayamadığı için, akıllı sözleşmelerde veri sağlayıcı olarak kahine (oracle) ihtiyaç duyuluyor. Chainlink'in durumunda kahinler, Ethereum ağına bağlı bulunuyor. Kahinin sağladığı (sıcaklık, hava durumu gibi) harici veri, önceden belirlenmiş koşullar gerçekleştiğinde akıllı sözleşmeleri tetikliyor sağlıyor.

Chainlink ağındaki katılımcılar, akıllı sözleşmelere API bilgisi gibi harici veri akışlarına erişim sağlamak için ödüllerle teşvik ediliyor. Zincir dışı bir veriye erişim isteyen kullanıcı, Chainlink ağına bir talep sözleşmesi gönderebiliyor. Bu sözleşmeler, talep sözleşmesini uygun kahinlerle eşleştiriyor. Sözleşmeler bir itibar sözleşmesi, bir sıra eşleştirme sözleşmesi ve bir adet de derleme sözleşmesi içeriyor. Derleme sözleşmesi, seçilen kahinlerin verilerini toplayarak en isabetli sonucu bulmayı amaçlıyor.

