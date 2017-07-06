Lingane, Adana Demirspor ile İlk Antrenmanına Çıktı
Adana Demirspor’un yeni transferi Lingane takımla çalışmalara başladı.
Adana Demirspor'un yeni transferi Lingane takımla çalışmalara başladı.
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Lingane'yi kadrosuna katmıştı. Dün resmi imzayı atarak, Bolu'ya gelen Fildişi Sahillli oyuncu bugün sabah ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Giray Bulak oyuncuya "hoş geldin" diyerek takım arkadaşlarıyla tanıştırdı ve başarılar diledi. - ADANA