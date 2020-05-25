Linet'in süper değişimi
Yüzündeki değişimle olay yaratan Linet, Snob Magazin'e konuştu. Şarkıcı, "Güzel sesli olmak yetemiyor. Kadınsan bela" dedi.
25.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:18
Sahnelerin güçlü sesi şarkıcı Linet'in bugün evinin terasında paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Şarkıcının yüzündeki değişiklik takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bir çok takipçisi Linet'i tanımakta zorluk çekti. Ünlü şarkıcının yeni görüntüsüne "Aaa bu Linet mi?",& ; "Çok değişmişsin" gibi yüzlerce yorum yapıldı.& ;
Kaynak: Snob Magazin