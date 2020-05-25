Linet'in süper değişimi Yüzündeki değişimle olay yaratan Linet, Snob Magazin'e konuştu. Şarkıcı, "Güzel sesli olmak yetemiyor. Kadınsan bela" dedi.

Sahnelerin güçlü sesi şarkıcı Linet'in bugün evinin terasında paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Şarkıcının yüzündeki değişiklik takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Bir çok takipçisi Linet'i tanımakta zorluk çekti. Ünlü şarkıcının yeni görüntüsüne "Aaa bu Linet mi?",& ; "Çok değişmişsin" gibi yüzlerce yorum yapıldı.& ;