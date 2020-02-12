Linet 'aşk' için söyleyecek!
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Linet 'aşk' için söyleyecek!

Ünlü sanatçı Linet, 14 Şubat sevgililer gününde Ataşehir Muamma sahnesinde şarkılarını tüm sevenler için söyleyecek.

12.02.2020 08:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 08:56
Linet 'aşk' için söyleyecek!

En güzel aşk şarkılarını o gün Muamma misafirleri için söyleyecek olan , muhteşem bir repertuarla, dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2 saat boyunca herkesi eğlendirmeye hazırlanan ünlü sanatçı; 'O gün herkese unutulmaz bir sevgililer günü yaşatacağım' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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