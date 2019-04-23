Linç Kültürü: Sosyal ve Siyasal Psikoloji Uzmanları Ne Diyor?

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Pazar günü gerçekleşen şehit cenazesi törenine katılımı sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir grubun önce sözlü, ardından da fiziki saldırısına uğraması, linç kültürüne dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi bununla da sınırlı kalmadı, gruptan uzaklaştırılarak götürüldüğü güvenli evin çevresi de öfkeli kalabalık tarafından "yakın o evi!" sloganları eşliğinde sarıldı. Ana muhalefet partisi lideri ancak zırhlı bir araç eşliğinde bir saat sonra bölgeden çıkarıldı. Euronews.com'da Görüntüle