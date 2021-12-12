Edebiyat dünyasında şiir, öykü ve romanları ile bilinen Lina Nasif'ten uzun süre haber alamayan yakınları ve arkadaşları, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evine gitti. Telefonla yapılan tüm aramalara rağmen Lina Nasif'e ulaşamayan yakınları, bina yöneticisine haber verdi. Bina yöneticisi de durumu polise anlattı. Peki Lİna Nasif kimdir kaç yaşında, nereli? Ressam ve yazar Lina Nasif neden öldü? detaylar haber şmizde.

LİNA NASİF KİMDİR?

Lina Nasif, 1941 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından dedesi İstifam ve anneannesi Roza, 'Kudüs kökenli' ve 'Maronit' (Hristiyan Roman Katolik Kilisesi). Baba tarafından dedesi Jorj ve babaannesi Emelin ise 'Ortodoks'tur.

Zengin kültüre sahip bir aile içine doğan Lina Nasif, sanata olan düşkünlüğüyle pek çok alanla ilgilendi.

Lise eğitimini İstanbul'da Fransız lisesi olarak da bilinen 'Saint Benoit Koleji'nde tamamlayan Nasif, Hukuk fakültesinde okumayı çok istemesine karşın, 1965 yılında babasını kaybedince evin sorumluluğunu üzerine aldı. Bu sebeple, Ziraat Bankası Kambiyo bölümünde, Şef Hanri Atat'ın yanında işe başladı.

Ressam, şair, yazar olan Lina Nasif, modadan, sanata bir çok ilgi alanıyla iç içe yaşadı.

Her kurban bayramı, Mersin'de bir imam ve kilise rahibiyle yaptığı ayin ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

Sanatçı Lina Nasif, 12 Aralık 2021 Pazar günü, Mersin'in Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan evinde yaşamını yitirdi.

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