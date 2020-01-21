: Lina isminin anlamı nedir? Lina ne demektir?

21.01.2020 10:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 10:57

Anne babalar doğacak bebekleri için isim araştırması yaparken en çok araştırdıkları isimlerden biri de Lina olarak öne çıkmaktadır. Lina isminin anlamını merak eden ebeveynler Lina isminin anlamı nedir ve Lina ne demektir gibi soruların yanıtlarını arıyorlar.

LİNA İSMİNİN SÖZLÜK ANLAMI NEDİR

Lina ismi, Haşr sûresinin 5. ayetinde geçen "lîne" kelimesinin latin harfleri ile yazılmış şekli ise bu kelime, "yumuşak hurma ağacı" manasına gelir.

LİNA İSMİ KUR'AN DA GEÇİYOR MU?

Lina ismi, Haşr sûresinin 5. ayetinde geçmektedir.

Haber Videosu