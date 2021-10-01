Limonun toptan satışında faaliyet gösteren 16 teşebbüs hakkındaki soruşturma sonuçlandı - Haberler Ekonomi
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Limonun toptan satışında faaliyet gösteren 16 teşebbüs hakkındaki soruşturma sonuçlandı

AA / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
Limonun toptan satışında faaliyet gösteren 16 teşebbüs hakkındaki soruşturma sonuçlandı

Limon ürününün toptan satışında faaliyet gösteren 16 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada, ilgili kanun hükümlerinin ihlaline yönelik belge bulunmadığından, teşebbüslere idari para cezası uygulanmaması kararlaştırıldı.

Limon ürününün toptan satışında faaliyet gösteren 16 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada, ilgili kanun hükümlerinin ihlaline yönelik belge bulunmadığından, teşebbüslere idari para cezası uygulanmaması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre, çeşitli basın yayın organlarında yer alan ve kamuoyuna da yansıyan haberler doğrultusunda, limon ürününün toptan satışında ortaya çıkan fiyat artışlarının incelenmesi amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulunca dün dosyanın müzakeresi sonucunda, Ahmet Doğan, Akbaşlar Tarım Ürünleri Gıda Nak. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Balcı Tar. Ürn. Seb. Mey. Kom. İnş. Emlk. ve Taşm. Tic. Ltd. Şti., Çekok Gıda San. ve Tic. A.Ş., Eren Tarım Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gülerler Komisyonculuk İmalat Seb. Mey. Saraltma Pak. Tic. ve San. Ltd. Şti., Harun Ahmetoğlu, Has Egeli Nar. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kara Yaş Sebze Meyve İth. İhr. Ltd. Şti., Limoncular Sebze Meyve Komisyon Evi Şehmuz Özgün, Öz-Ka Tarım Ürünleri İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti., Sezai Ahmet Hallaç – Meysen Eksport, Sopalı Narenciye ve Organik Tarım Ürn. Paz. Nakl. Tic. Ltd. Şti., Topal Gıda Murat Topal, Topal Narenciye Plastik Gıda Tarım Hayv. İnş. Pet. Tur. Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Uçak Kardeşler Gıda Seracılık Uluslararası Nakliye Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. ve/veya 6. maddesini ihlal ettiklerine yönelik bilgi, belge ve bulgu bulunmadığından adı geçen teşebbüslere aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oy birliği ile karar verildi.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi Haberleri
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