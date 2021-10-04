Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl? - Haberler
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Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl?

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Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim bölümünde yapılan Limonlu Meleng Pay tarifi vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Türkiye 3 Ekim Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim Pazar günü yayınlanan 82. bölümünde şefler 3'lü eleme etabına kalan yarışmacılardan "Limonlu Meleng Pay" yapmalarını istedi. 5 ana etkene bağlı bu özel tarif son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Vatandaşlar Limonlu Meleng Pay ile ilgili internette en çok "Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl?" sorularını aratmakta. Limonlu Melen Pay tarifi, malzemeleri ve yapılışı gibi detayları haberimizden bulabilirsiniz.

LİMONLU MERENG PAY MALZEMELERİ NELER?

Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl?

TART HAMURU İÇİN

  • 150 g tereyağı
  • 250 g un
  • 1\4 cay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz badem
  • 100 g pudra şekeri
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 cay kaşığı vanilya extractı

MERİNGUE İÇİN

  • 50 g su
  • 3 damla limon suyu
  • 150 g toz seker
  • 90 g yumurta akı

SAYDAM LİMON İÇİN

  • 4 g limon tuzu
  • 600 ml su
  • 30 g toz jelatin
  • 100 g toz seker

LEMON CURD İÇİN

  • 6 adet yumurta sarısı
  • 50 g tereyağı (soğuk)
  • 2 adet limon kabuğu rendesi
  • 100 ml limon suyu
  • 200 g toz seker

Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl?

LİMONLU MERENG PAY TARİFİ!

LİMONLU MELENG PAY TART HAMURU NASIL YAPILIR?

  • Un ve tereyağını bir bleandra alıp ekmek kırıntısı gibi olana kadar çekiyoruz.
  • Daha sonra tüm malzemeyi ekleyip hamur kıvamına alana kadar çekiyoruz.
  • Yağlı kağıt arasına koyduğumuz hamuru açıp yağladığımız tart kalıbına yerleştiriyoruz.
  • Üzerine yağlı kağıt yerleştirip kalıbı dolduracak kadar nohut koyuyoruz.
  • Önceden ısıttığımız fırında 15 dk. pişiriyoruz.
  • İçerisindeki nohutları alıp 5 dk. daha hamurun üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.

LİMONLU MELENG PAY SAYDAM LİMON NASIL YAPILIR?

  • Toz jelatini bir tencereye alıyoruz. Suyu azar azar jelatine karıştırarak ilave ediyoruz.
  • Kaynamaya başladığında limon tuzu ve toz şekeri ilave ediyoruz.
  • Çok az daha kaynatıp ocaktan alıyoruz.
  • Başka bir tencerede buzlu su yapıp üzerine oturtup yavaş yavaş çırparak soğutuyoruz.

LİMONLU MELENG PAY LEMON CURD NASIL YAPILIR?

  • Toz şeker ve limon kabuğu rendelerini limon aroması çıkana kadar blenderden çekiyoruz. Bir tencereye alıyoruz.
  • Yumurta sarılarını ilave edip kısık ateşte sürekli karıştırarak limon suyunu azar azar ilave ediyoruz.
  • Kaşık arkasında kalacak kıvama gelene kadar pişiriyoruz.
  • Ocaktan alıp tereyağını ekliyoruz. İyice karıştırarak soğumaya bırakıyoruz.

LİMONLU MELENG PAY MERİNGUE NASIL YAPILIR?

  • Toz şeker ve suyu ocakta kaynatıyoruz.
  • Yumurta akını çırpma kabına alıp limon suyu ilave ediyoruz. Köpürene kadar hızlı devirde çırpıyoruz.
  • Kaynayan şerbeti ip gibi akıtarak yumurta beyazına ilave ediyoruz. Kabı ters çevirdiğimizde dökülmeyecek kıvama gelene kadar çırpıyoruz.

Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl?

LİMONLU MELENG PAY NASIL YAPILIR? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

  • Tart hamurunun en altına Lemon Curd'ü sıkma torbası yardımıyla ince bir katman oluşturacak şekilde sıkıyoruz.
  • Lemon Curd'ün üzerine soğuyan Saydam Limonumuzu yavaş bir şekilde ilave ediyoruz.
  • Saydam Limonun donması için soğutucuya atıyoruz.
  • Saydam Limon donduğunda üzerini komple kaplayacak şekilde yıldız uç ile Meringue sıkıyoruz.
  • Pürmüz yardımıyla Meringuelerin üzerlerini yakıyoruz.

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Haber: Limonlu mereng pay tarifi! Masterchef Limonlu mereng pay tatlısı nasıl yapılır? Limonlu Meleng Pay'ın malzemeleri neler, pratik yapılışı nasıl? - Haberler
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