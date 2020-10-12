Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek yapmanın püf noktaları, faydaları, derin dondurucuda nasıl saklanır?

Lezzetli Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek yapmanın püf noktaları, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, kaç kaloridir, derin dondurucuda nasıl saklanır, malzemeleri nelerdir?

Yaz tatlılarının olmazsa olmaz lezzetleri arasında limonlu kek ilk sırada yer alıyor. Limonlu kek hem lezzetli olması açısından hem de hafif bir tatlı olması açısından yazın oldukça tercih edilen kekler arasındadır. İşte limonlu kek nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

LİMONLU KEK MALZEMELERİ

•3 adet yumurta

• 1 su bardağı şeker

• 1 su bardağı süt

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilya

• 2.5 su bardağı (300-350 gram) un

• 1 adet limon

KEK TARİFİ

1. Yumurta ve şeker iyice çırpılır.

2. Limonun kabuğu rendenin küçük kısmı ile rendelenir. İçinin suyu sıkılır.

3. Yumurtanın üzerine süt, limon suyu, limon kabuğu rendesi, sıvı yağ ve vanilya eklenir ve karıştırılır.

4. Son olarak un ve kabartma tozu elenerek hamura ilave edilir.

5. Kek hamuru yağlanmış kalıba dökülerek 170 derece fırında 45 dakika kadar pişirilir.

6. Kekin üzerine pudra şekeri serperek ve limon kabukları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

LİMONLU KEK PÜF NOKTALARI NELERDİR?

• İlk olarak kullandığınız malzemelerin oda ısısında olmasına dikkat etmelisiniz.

• Yumurta ve şekeri beyaz köpük olana kadar çırpmalısınız.

• Kekinizi fırına verdikten sonraki ilk 20-25 dakika fırının kapağını açmamalısınız.

• Piştikten sonra kekinizi direkt çıkartmak yerine fırının kapağını açarak ılımasını beklemelisiniz.

• Kekinizin içerisine isteğinize bağlı olarak cevizde ekleyebilirsiniz.

• Damla çikolata ekleyerek çikolatalı limonlu kekte yapabilirsiniz.

LİMONLU KEK KAÇ KALORİDİR?

• 1 dilim limonlu kek yaklaşık olarak 150 kaloriye denk gelmektedir.