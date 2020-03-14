Limonlu Deresi taştı, seraları ve siteleri su bastı Limonlu Deresi taştı, seraları ve siteleri su bastı Mersin Erdemli'deki Limonlu Deresi sel sularıyla 3 ayda 4.

Limonlu Deresi taştı, seraları ve siteleri su bastı

Mersin Erdemli'deki Limonlu Deresi sel sularıyla 3 ayda 4. kez taştı, tarım alanları ve apartmanları su bastı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 gün aralıklarla devam eden yağmur ve Toros Dağları'ndaki Aksıfat bölgesinde eriyen kar suları, Limonlu Mahallesinden geçen Limonlu Deresine sel suyu olarak ulaştı. Islah duvarından taşan sel suları sebebiyle dere kenarındaki site ve apartmanlar, narenciye bahçeleri, muz seraları, sebze tarlaları sular altında kaldı. Sel sularının içme suyu hattına zarar vermesi dolayısıyla bölgeye içme suyu verilemediği de öğrenildi.

Sular altında kalan sitede ikamet eden Mustafa Güray, "2-3 gündür yağmur yağdığı için Limonlu deremiz taşıyor. Biz yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Yetkililerden yardım istiyoruz. 2 gün 3 gün yağmur yağdığında karın erimesi ve derenin içinin temizlenmediğinden dolayı, mağdur duruma düşüyoruz. Sitemiz her zaman için su altında kalıyor. Bu sorunun ivedilikle çözülmesini istiyoruz" dedi.

"Sabaha kadar uyumadık"

Fatma Şimşek ise gece boyu uyumadıklarını ifade ederek, "Her yağmur yağdığında sel geliyor, ne yapacağımızı şaşırdık. Sabaha kadar hiç uyumadık. Bir eşyam battı, yeni eşya getirdim onlarda selin içinde kaldı. Yetkililerimize sesleniyorum, bize bir çare bulsunlar" diye konuştu.

Öte yandan mahalledeki muz seraları, limon başta olmak üzere narenciye bahçeleri ve fasulye tarlaları sular altında kaldı.

Üreticilerden Serkan Koç, mahalledeki tarım alanlarını 3 ayda 4 kez sel suları altında kaldığını söyledi.

Koç, "Mahallemize 3 ayda dördüncü kez sel suyu gelmiştir. Seralarımız su içinde giremiyoruz, narenciye bahçeleri su içinde" dedi.

"Emeğimiz ziyan oldu"

Üreticilerden Ahmet Özmen ise muz serasının bakımını yeni yaptırdığını ancak sel sularıyla emeğinin ziyan olduğunu anlattı.

Özmen, "Seramın bakımını yaptım, gübresini attım ama bütün emeğimiz heder oldu, gitti. Yetkililerin bizimle ilgilenmesini istiyoruz, Limonlu ile ilgilensinler istiyoruz. Vatandaşın ektiği fasulyesi, sebzesi, limon bahçeleri, muz seraları heder oldu" şeklinde konuştu.

Bölgede üreticiler sel sularının daha da yükselmesinden endişe ediyor.

Kaynak: İHA