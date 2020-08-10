Limonda ihracat kısıtlamasının kalkması, üreticiyi sevindirdi
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Limonda ihracat kısıtlamasının kalkması, üreticiyi sevindirdi

ADANA'da üreticiler, pandemi sürecinde tüketimi artan ve kilogram fiyatı 18 liraya kadar yükselen limona getirilen ihracat kısıtlamasının Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırılmasını sevinçle karşıladı.

Limonda ihracat kısıtlamasının kalkması, üreticiyi sevindirdi
10.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:24

 

ADANA'da üreticiler, pandemi sürecinde tüketimi artan ve kilogram fiyatı 18 liraya kadar yükselen limona getirilen ihracat kısıtlamasının Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırılmasını sevinçle karşıladı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi üretici Cahit İncefikir, "Türkiye'de yaklaşık 360 bin dekar alanda limon üretimi yapılmaktadır. Limon alanlarının yüzde 51'i Mersin'de, yüzde 33'ü ise Adana'da bulunmaktadır. İhracat izninin çıkması üretici için çok önemli" dedi.Nisan ayında, talep artışıyla fiyatı yükselen limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar getirilen kısıtlama yasağının kaldırılması, narenciye üreticilerini sevindirdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi üretici Cahit İncefikir, yasak kararının pandemi nedeniyle alındığını kaydetti. İncekifir, "Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sürecinde, ülkemizdeki özellikle gıda ve turizm sektörleri bir süre kapandı. Tüketim ciddi bir şekilde azaldı. Fiyatlar çok yükselecek diye, ihracat yasağı getirildi" dedi.HASAT YAKLAŞIYOR

Üreticinin limon hasadına hazırlık yaptığını kaydeden İncefikir, "İhracat yasağının kaldırılması oldukça olumlu bir durum. İhracat yaptığımız ülkelerdeki pazarımızı kaybetme sıkıntımızı oldu ve rakiplerimize bu ülkeleri kaptırma riski yaşadık. Önümüzde bir hasat söz konusu. Artık ihracatımızı yapabileceğiz. Türkiye'nin yüzde 85'lik limonunu Adana ve Mersin üretiyor. Ürettiğimiz limon kalitesi oldukça iyi. İhracatçı artık önünü görecek ve daha çok pazara girecek" dedi. 


Kaynak: DHA

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