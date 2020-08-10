Limonda ihracat kısıtlamasının kalkması, üreticiyi sevindirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Limonda ihracat kısıtlamasının kalkması, üreticiyi sevindirdi

ADANA'da üreticiler, pandemi sürecinde tüketimi artan ve kilogram fiyatı 18 liraya kadar yükselen limona getirilen ihracat kısıtlamasının Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırılmasını sevinçle karşıladı.

Limonda ihracat kısıtlamasının kalkması, üreticiyi sevindirdi
10.08.2020 09:28 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:32

ADANA'da üreticiler, pandemi sürecinde tüketimi artan ve kilogram fiyatı 18 liraya kadar yükselen limona getirilen ihracat kısıtlamasının Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırılmasını sevinçle karşıladı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi üretici Cahit İncefikir, "Türkiye'de yaklaşık 360 bin dekar alanda limon üretimi yapılmaktadır. Limon alanlarının yüzde 51'i Mersin'de, yüzde 33'ü ise Adana'da bulunmaktadır. İhracat izninin çıkması üretici için çok önemli" dedi.

Nisan ayında, talep artışıyla fiyatı yükselen limonun ihracatına 31 Ağustos 2020'ye kadar getirilen kısıtlama yasağının kaldırılması, narenciye üreticilerini sevindirdi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi üretici Cahit İncefikir, yasak kararının pandemi nedeniyle alındığını kaydetti. İncekifir, "Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi sürecinde, ülkemizdeki özellikle gıda ve turizm sektörleri bir süre kapandı. Tüketim ciddi bir şekilde azaldı. Fiyatlar çok yükselecek diye, ihracat yasağı getirildi" dedi.

HASAT YAKLAŞIYOR

Üreticinin limon hasadına hazırlık yaptığını kaydeden İncefikir, "İhracat yasağının kaldırılması oldukça olumlu bir durum. İhracat yaptığımız ülkelerdeki pazarımızı kaybetme sıkıntımızı oldu ve rakiplerimize bu ülkeleri kaptırma riski yaşadık. Önümüzde bir hasat söz konusu. Artık ihracatımızı yapabileceğiz. Türkiye'nin yüzde 85'lik limonunu Adana ve Mersin üretiyor. Ürettiğimiz limon kalitesi oldukça iyi. İhracatçı artık önünü görecek ve daha çok pazara girecek" dedi. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor Magazin
Beren Saat, mayolu poz vermeyi çok sevdi! Yeni paylaşımına beğeni yağıyor
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek Politika
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında iki önemli konu görüşülecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek Dünya
Bill Gates: Koronavirüs salgını zengin ülkelerde 2021 yılı sonunda bitecek
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Dünya
Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı
Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 2. defa bir kadın genel sekreter oldu
Son Dakika: CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu! Parti tarihinde 2. defa bir kadın genel sekreter oldu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
5 kişinin öldüğü otobüs kazasından yaralı olarak kurtulan kadın: Kazadan önce şoförün kalp krizi geçirdiğini söylüyorlardı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Arazi anlaşmazlığı yüzünden oğlunu öldüren baba, kaçan gelinine ise saklandığı odada kurşun yağdırdı
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye kaldırılan Bizimkiler'in Cemil'inden mesaj var
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlandı
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Antalya'ya ilk Rus turist kafilesi geldi
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk 8 kişi netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Son Dakika: BDDK, normalleşme adımları kapsamında bankaların talebi üzerine aktif rasyosunu esnetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
Üniversiteli genç, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada parmaklarını kaybetti
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
İki aile, 'vişne şurubundan çıkan duman' nedeniyle sokak ortasında kavga ettiler
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Ünlü aktör Aamir Khan, yeni filminin çekimleri için Türkiye'ye geldi, hayranları kaldığı otele akın etti
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da zırhlı araç devrildi: 2 özel harekat polisi şehit oldu
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Fırsatları değerlendirmek isteyen Ronaldo'nun PSG ile görüşeceği iddia edildi
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Anneyi yıkan manzara! Özel harekat polisi evinde ölü bulundu
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Bakan Koca Twitter'dan paylaştığı görüntüyle uyardı: Covid-19 zor bir hastalıktır
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Masterchef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Fahrettin Altun Mustafa Destici Ahmet Hakan Coşkun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Coşkun Sabah Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Fatih Terim Mehmet Topal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Çocuk Lübnan Otobüs
Şu an buradasınız: Limonda ihracat kısıtlamasının kalkması, üreticiyi sevindirdi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.8.2020 09:40:28. #1.14#
title