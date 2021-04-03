Limonata değil şebeke suyu
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Limonata değil şebeke suyu

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Güncel

Limonata değil şebeke suyu Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde musluktan akan kirli suları vatandaşı bezdirdi.

Limonata değil şebeke suyu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde musluktan akan kirli suları vatandaşı bezdirdi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesine bağlı Çene Mahallesinde akan şebek suyu vatandaşları çileden çıkardı.

Saatlerce kirli su geldi

Musluktan su almak isteyen bir vatandaş yaklaşık 10 kova su doldurmasına rağmen kirli su bitmek nedir bilmedi. Musluktan uzun süre kirli su aktığını dile getiren vatandaşlar, "Limonata değil çeşme suyu" dedi.

Mahalle sakinleri hayvanların bile içemediği kirli suyun bir an önce temiz akmasını bekliyor.

Limonata değil şebeke suyu
Limonata değil şebeke suyu
Limonata değil şebeke suyu
Limonata değil şebeke suyu
Limonata değil şebeke suyu
Limonata değil şebeke suyu
Limonata değil şebeke suyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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